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729 E MORELAND Street
Last updated June 4 2020 at 5:15 AM

729 E MORELAND Street

729 E Moreland St · (480) 299-4132
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Location

729 E Moreland St, Phoenix, AZ 85006
Garfield

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,495

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1 Bed · 1 Bath · 1250 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
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fireplace
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recently renovated
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Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 729 E MORELAND Street have any available units?
729 E MORELAND Street has a unit available for $1,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 729 E MORELAND Street have?
Some of 729 E MORELAND Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 729 E MORELAND Street currently offering any rent specials?
729 E MORELAND Street isn't currently offering any rent specials.
Is 729 E MORELAND Street pet-friendly?
No, 729 E MORELAND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 729 E MORELAND Street offer parking?
No, 729 E MORELAND Street does not offer parking.
Does 729 E MORELAND Street have units with washers and dryers?
Yes, 729 E MORELAND Street offers units with in unit laundry.
Does 729 E MORELAND Street have a pool?
No, 729 E MORELAND Street does not have a pool.
Does 729 E MORELAND Street have accessible units?
No, 729 E MORELAND Street does not have accessible units.
Does 729 E MORELAND Street have units with dishwashers?
Yes, 729 E MORELAND Street has units with dishwashers.
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