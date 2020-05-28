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711 E IRMA Lane
Last updated April 18 2020 at 5:25 AM

711 E IRMA Lane

711 East Irma Lane · No Longer Available
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Location

711 East Irma Lane, Phoenix, AZ 85024

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 711 E IRMA Lane have any available units?
711 E IRMA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 711 E IRMA Lane have?
Some of 711 E IRMA Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 711 E IRMA Lane currently offering any rent specials?
711 E IRMA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 711 E IRMA Lane pet-friendly?
No, 711 E IRMA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 711 E IRMA Lane offer parking?
Yes, 711 E IRMA Lane offers parking.
Does 711 E IRMA Lane have units with washers and dryers?
No, 711 E IRMA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 711 E IRMA Lane have a pool?
No, 711 E IRMA Lane does not have a pool.
Does 711 E IRMA Lane have accessible units?
No, 711 E IRMA Lane does not have accessible units.
Does 711 E IRMA Lane have units with dishwashers?
Yes, 711 E IRMA Lane has units with dishwashers.
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