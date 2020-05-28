711 E IRMA Lane

Amenities
GREAT 5 BD HOME AVAILABLE NOW IN EAST PHOENIX NEIGHBORHOOD! TILED ENTRY,KITCHEN, BREAKFAST ROOM, LVG/DNG, FAMILY GREATROOM, HALLWAYS, BATHS & LAUNDRY~WOOD-LOOK LAMINATE FLOORING IN ALL BEDROOMS **NO CARPET** 42' UPPER CABINETS IN KITCHEN, CENTER ISLAND, UPGRADED APPLIANCES & QUARTZ COUNTER-TOPS~FAMILY GREATROOM HAS CUSTOM BUILT-INS~MASTER BD SUITE W/DUAL CLOSETS, DUAL-SINK-VANITY & JACUZZI-TUB~5TH BD IS SET-UP AS KIDS SUITE OR OFFICE W/LARGE NOOK FOR STORAGE-CLOSET~EXTENDED-COVERED-PATIO~BACKYARD W/PAVER-ACCENTS~GREAT FAMILY HOME 10+++