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6411 W BRILES Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6411 W BRILES Road

6411 West Briles Road · No Longer Available
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Location

6411 West Briles Road, Phoenix, AZ 85083
Eagle Ridge

Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
putting green
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6411 W BRILES Road have any available units?
6411 W BRILES Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 6411 W BRILES Road have?
Some of 6411 W BRILES Road's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6411 W BRILES Road currently offering any rent specials?
6411 W BRILES Road isn't currently offering any rent specials.
Is 6411 W BRILES Road pet-friendly?
No, 6411 W BRILES Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 6411 W BRILES Road offer parking?
Yes, 6411 W BRILES Road does offer parking.
Does 6411 W BRILES Road have units with washers and dryers?
No, 6411 W BRILES Road does not offer units with in unit laundry.
Does 6411 W BRILES Road have a pool?
Yes, 6411 W BRILES Road has a pool.
Does 6411 W BRILES Road have accessible units?
No, 6411 W BRILES Road does not have accessible units.
Does 6411 W BRILES Road have units with dishwashers?
Yes, 6411 W BRILES Road has units with dishwashers.
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