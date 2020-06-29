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5203 E. Half Moon Dr.
Last updated March 6 2020 at 4:03 PM

5203 E. Half Moon Dr.

5203 East Half Moon Drive · No Longer Available
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Location

5203 East Half Moon Drive, Phoenix, AZ 85044
Ahwatukee

Amenities

pet friendly
pool
carpet
Unit Amenities
carpet
Property Amenities
pet friendly
pool
5203 E. Half Moon Dr. Available 03/13/20 AFFORDABLE AHWATUKEE HOME SOON TO BE AVAILABLE! - EXCELLENT VALUE IN AHWATUKEE, SINGLE FAMILY HOME W/NEW PAINT AND NEW CARPET, BLINDS, TOILETS, NO NEIGHBORS ON WEST SIDE AND BEHIND HOME. COMMUNITY POOL, CLOSE TO I10, VERY CUTE, MORE PICTURES COMING SOON, AVAILABLE ON/BEFORE 3/13/20.

Fees:
Lease Preparation - $195
Monthly Lease Administrative - 1%
Monthly Sales Tax - 2.3%
Pet Approval ( if applicable) - $150/per
Pet Deposit (refundable) - $200/per

No Cats Allowed

(RLNE5612940)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5203 E. Half Moon Dr. have any available units?
5203 E. Half Moon Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
Is 5203 E. Half Moon Dr. currently offering any rent specials?
5203 E. Half Moon Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 5203 E. Half Moon Dr. pet-friendly?
Yes, 5203 E. Half Moon Dr. is pet friendly.
Does 5203 E. Half Moon Dr. offer parking?
No, 5203 E. Half Moon Dr. does not offer parking.
Does 5203 E. Half Moon Dr. have units with washers and dryers?
No, 5203 E. Half Moon Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 5203 E. Half Moon Dr. have a pool?
Yes, 5203 E. Half Moon Dr. has a pool.
Does 5203 E. Half Moon Dr. have accessible units?
No, 5203 E. Half Moon Dr. does not have accessible units.
Does 5203 E. Half Moon Dr. have units with dishwashers?
No, 5203 E. Half Moon Dr. does not have units with dishwashers.
Does 5203 E. Half Moon Dr. have units with air conditioning?
No, 5203 E. Half Moon Dr. does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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