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Phoenix, AZ
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5119 E LIBBY Street
Last updated June 3 2020 at 11:44 AM

5119 E LIBBY Street

5119 East Libby Street · No Longer Available
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Location

5119 East Libby Street, Phoenix, AZ 85254
Triple Crown

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
basketball court
fireplace
media room
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
media room
CLOSE TO DESERT RIDGE MARKETPLACE & KIERLAND COMMONS,FINE DINING, GOLF, THEATERS, & HIGHLY RATED SCHOOLS! LIGHT OPEN PLAN W/ LARGE EAT-IN KITCHEN, CORIANCOUNTERS & BREAKFAST BAR. NEUTRAL TILE IN KITCHEN/DINING/BATHS & CARPET IN THE LIVING/BEDROOMS! SOUND-PROOF DOORS.CENTRALIZED AUDIO SYSTEM. COVERED PATIOW/ATTRACTIVE TILE FINISH, LEADS TO LUSH GRASS & EDIBLE CITRUS TREES (VALENCIA ORANGES, EUREKA LEMONS, TANGERINES & TANGELOS). THIS PERFECTLY MAINTAINED COMMUNITY FEATURES WALKING PATHS, WELL-KEPT COMMON AREAS, SEVERAL PLAY PARKS & BASKETBALL COURT! IDEAL QUIET N/S LOCATION! ALL APPLIANCES INCLUDED. GARDENING & PEST MAINTENANCEINCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5119 E LIBBY Street have any available units?
5119 E LIBBY Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5119 E LIBBY Street have?
Some of 5119 E LIBBY Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5119 E LIBBY Street currently offering any rent specials?
5119 E LIBBY Street is not currently offering any rent specials.
Is 5119 E LIBBY Street pet-friendly?
No, 5119 E LIBBY Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5119 E LIBBY Street offer parking?
Yes, 5119 E LIBBY Street offers parking.
Does 5119 E LIBBY Street have units with washers and dryers?
No, 5119 E LIBBY Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5119 E LIBBY Street have a pool?
No, 5119 E LIBBY Street does not have a pool.
Does 5119 E LIBBY Street have accessible units?
No, 5119 E LIBBY Street does not have accessible units.
Does 5119 E LIBBY Street have units with dishwashers?
Yes, 5119 E LIBBY Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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