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Phoenix, AZ
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4818 E ESTEVAN Road
Last updated May 19 2020 at 1:12 AM

4818 E ESTEVAN Road

4818 East Estevan Road · No Longer Available
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Location

4818 East Estevan Road, Phoenix, AZ 85054
Desert Ridge

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4818 E ESTEVAN Road have any available units?
4818 E ESTEVAN Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4818 E ESTEVAN Road have?
Some of 4818 E ESTEVAN Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4818 E ESTEVAN Road currently offering any rent specials?
4818 E ESTEVAN Road is not currently offering any rent specials.
Is 4818 E ESTEVAN Road pet-friendly?
No, 4818 E ESTEVAN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4818 E ESTEVAN Road offer parking?
Yes, 4818 E ESTEVAN Road offers parking.
Does 4818 E ESTEVAN Road have units with washers and dryers?
No, 4818 E ESTEVAN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4818 E ESTEVAN Road have a pool?
Yes, 4818 E ESTEVAN Road has a pool.
Does 4818 E ESTEVAN Road have accessible units?
No, 4818 E ESTEVAN Road does not have accessible units.
Does 4818 E ESTEVAN Road have units with dishwashers?
Yes, 4818 E ESTEVAN Road has units with dishwashers.
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