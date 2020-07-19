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Phoenix, AZ
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4535 W FALLEN LEAF Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4535 W FALLEN LEAF Lane

4535 West Fallen Leaf Lane · No Longer Available
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Location

4535 West Fallen Leaf Lane, Phoenix, AZ 85310

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
GORGEOUS SINGLE LEVEL COMMUNITY. GRAND ENTRY W/SPACIOUS GRTRM & WONDERFUL WINDOWS TO VIEW BKYARD & POOL. CER TILE T/O, FRESHLY PAINTED, NEUTRAL COLORS, ALL ROOMS ARE EXTREMELY SPACIOUS, UPGRDED 1/2 BA W/DESIGNER FIXTURES & MARBLE. KITCHEN FEATURES GRANITE CNTRTOPS, MAPLE CABS, SMOOTHTOP RANGE, ISLAND & DINETTE AREA. FAM RM W/GAS FP & ENTERTAINMENT NICHE, MASTER IS SPLIT W/SITTING AREA & FRENCH DOOR TO PATIO. WONDERFUL BATH W/SEP TUB & SHOWER, GLASS BLOCK & HUGE WALKIN CLOSET. DON'T MISS OUT ON THE SERENE BACKYARD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4535 W FALLEN LEAF Lane have any available units?
4535 W FALLEN LEAF Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4535 W FALLEN LEAF Lane have?
Some of 4535 W FALLEN LEAF Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4535 W FALLEN LEAF Lane currently offering any rent specials?
4535 W FALLEN LEAF Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4535 W FALLEN LEAF Lane pet-friendly?
No, 4535 W FALLEN LEAF Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4535 W FALLEN LEAF Lane offer parking?
Yes, 4535 W FALLEN LEAF Lane offers parking.
Does 4535 W FALLEN LEAF Lane have units with washers and dryers?
No, 4535 W FALLEN LEAF Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 4535 W FALLEN LEAF Lane have a pool?
Yes, 4535 W FALLEN LEAF Lane has a pool.
Does 4535 W FALLEN LEAF Lane have accessible units?
No, 4535 W FALLEN LEAF Lane does not have accessible units.
Does 4535 W FALLEN LEAF Lane have units with dishwashers?
Yes, 4535 W FALLEN LEAF Lane has units with dishwashers.
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