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4303 E CACTUS Road
Last updated July 3 2020 at 1:46 PM

4303 E CACTUS Road

4303 East Cactus Road · (602) 538-7226
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Location

4303 East Cactus Road, Phoenix, AZ 85032

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 116 · Avail. now

$3,000

1 Bed · 1 Bath · 850 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
pool
pool table
bbq/grill
hot tub
internet access
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4303 E CACTUS Road have any available units?
4303 E CACTUS Road has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4303 E CACTUS Road have?
Some of 4303 E CACTUS Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4303 E CACTUS Road currently offering any rent specials?
4303 E CACTUS Road is not currently offering any rent specials.
Is 4303 E CACTUS Road pet-friendly?
No, 4303 E CACTUS Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4303 E CACTUS Road offer parking?
No, 4303 E CACTUS Road does not offer parking.
Does 4303 E CACTUS Road have units with washers and dryers?
No, 4303 E CACTUS Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4303 E CACTUS Road have a pool?
Yes, 4303 E CACTUS Road has a pool.
Does 4303 E CACTUS Road have accessible units?
No, 4303 E CACTUS Road does not have accessible units.
Does 4303 E CACTUS Road have units with dishwashers?
Yes, 4303 E CACTUS Road has units with dishwashers.
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