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4037 E MONTEBELLO Avenue
Last updated November 21 2019 at 11:28 AM

4037 E MONTEBELLO Avenue

4037 East Montebello Avenue · No Longer Available
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Location

4037 East Montebello Avenue, Phoenix, AZ 85018
Marion Estates

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4037 E MONTEBELLO Avenue have any available units?
4037 E MONTEBELLO Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4037 E MONTEBELLO Avenue have?
Some of 4037 E MONTEBELLO Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4037 E MONTEBELLO Avenue currently offering any rent specials?
4037 E MONTEBELLO Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4037 E MONTEBELLO Avenue pet-friendly?
No, 4037 E MONTEBELLO Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4037 E MONTEBELLO Avenue offer parking?
Yes, 4037 E MONTEBELLO Avenue offers parking.
Does 4037 E MONTEBELLO Avenue have units with washers and dryers?
No, 4037 E MONTEBELLO Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4037 E MONTEBELLO Avenue have a pool?
Yes, 4037 E MONTEBELLO Avenue has a pool.
Does 4037 E MONTEBELLO Avenue have accessible units?
No, 4037 E MONTEBELLO Avenue does not have accessible units.
Does 4037 E MONTEBELLO Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4037 E MONTEBELLO Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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