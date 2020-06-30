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3806 E TANGLEWOOD Drive
Last updated January 5 2020 at 2:04 PM

3806 E TANGLEWOOD Drive

3806 East Tanglewood Drive · No Longer Available
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Location

3806 East Tanglewood Drive, Phoenix, AZ 85048
Lakewood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
fire pit
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
fire pit
pool
bbq/grill
hot tub
***Available mid January! Home currently occupied *** GREAT LAKEWOOD HOME WITH FABULOUS BACKYARD FOR FAMILY AND ENTERTAINING**GORGEOUS NEW TILE in bottom living area LESS THAN 1 YR. OLD.** BR AND FULL BATH ON MAIN LEVEL FOR TEEN SUITE OR GREAT GUEST QUARTERS**LARGE PEBBLE-SHEEN SALT WATER POOL AND SPA, SURROUNDED BY FLAGSTONE, AND BUILT-IN GAS BBQ W/FRIG**WARM UP BY THE GAS FIREPIT AFTER AN EVENING SWIM**LAKEWOOD HAS MILES OF GREENBELTS FOR WALKING, JOGGING AND BIKING**LAKES ARE STOCKED FOR FISHING**KIDS CAN WALK TO AWARD WINNING KYRENE SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3806 E TANGLEWOOD Drive have any available units?
3806 E TANGLEWOOD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3806 E TANGLEWOOD Drive have?
Some of 3806 E TANGLEWOOD Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3806 E TANGLEWOOD Drive currently offering any rent specials?
3806 E TANGLEWOOD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3806 E TANGLEWOOD Drive pet-friendly?
No, 3806 E TANGLEWOOD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3806 E TANGLEWOOD Drive offer parking?
No, 3806 E TANGLEWOOD Drive does not offer parking.
Does 3806 E TANGLEWOOD Drive have units with washers and dryers?
No, 3806 E TANGLEWOOD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3806 E TANGLEWOOD Drive have a pool?
Yes, 3806 E TANGLEWOOD Drive has a pool.
Does 3806 E TANGLEWOOD Drive have accessible units?
No, 3806 E TANGLEWOOD Drive does not have accessible units.
Does 3806 E TANGLEWOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 3806 E TANGLEWOOD Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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