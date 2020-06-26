All apartments in Phoenix
Find more places like 3223 E Poinsettia Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3223 E Poinsettia Drive
Last updated March 28 2020 at 1:39 PM

3223 E Poinsettia Drive

3223 East Poinsettia Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3223 East Poinsettia Drive, Phoenix, AZ 85028

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
CONTEMPORARY HOME IN PRIME P.V. AREA!!! CLOSE TO SHOPPING, P.V. MALL, & 51: MINUTES TO 101 & DOWNTOWN. PROXIMITY TO BEST SCHOOLS. LOCATED IN BASE OF CUL-DE-SAC. RECENTLY REMODELED. NEW CUSTOM EXTERIOR PAINT. NEWER FAUX, ACCENT & CUSTOM INTERIOR PAINT; CROWN MOLDING. GOURMET KITCHEN W/PREMIUM APPLIANCES, GRANITE COUNTERS. 18' TILE W/ MARBLE INLAYS THROUGHOUT. UPGRADED LIGHTING & FANS. IMPRESSIVE ENTRANCE W/SPANISH COLONIAL DOOR. OPEN VAULTED CEILINGS & LIVABLE FLOORPLAN. MOVE-IN READY. BEAUTIFUL BACK YARD W/ RED BRICK OPEN PATIO. AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3223 E Poinsettia Drive have any available units?
3223 E Poinsettia Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3223 E Poinsettia Drive have?
Some of 3223 E Poinsettia Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3223 E Poinsettia Drive currently offering any rent specials?
3223 E Poinsettia Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3223 E Poinsettia Drive pet-friendly?
No, 3223 E Poinsettia Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3223 E Poinsettia Drive offer parking?
Yes, 3223 E Poinsettia Drive offers parking.
Does 3223 E Poinsettia Drive have units with washers and dryers?
No, 3223 E Poinsettia Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3223 E Poinsettia Drive have a pool?
No, 3223 E Poinsettia Drive does not have a pool.
Does 3223 E Poinsettia Drive have accessible units?
No, 3223 E Poinsettia Drive does not have accessible units.
Does 3223 E Poinsettia Drive have units with dishwashers?
Yes, 3223 E Poinsettia Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Need a Roommate Agreement? (Template)
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cortland Fillmore
601 W Fillmore St
Phoenix, AZ 85003
Sage Apartments
28425 N Black Canyon Hwy
Phoenix, AZ 85085
Sora on Rose
6201 N 16th St
Phoenix, AZ 85016
Encore Tessera
4713 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85008
The Thomas at Midtown
200 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85012
Oakridge Apartments
3330 W Greenway Rd
Phoenix, AZ 85053
Cactus Forty-2
4242 E Cactus Rd
Phoenix, AZ 85032
Stonybrook
6441 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College