All apartments in Phoenix
Find more places like 3101 E Vermont Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3101 E Vermont Avenue
Last updated March 19 2020 at 5:00 AM

3101 E Vermont Avenue

3101 East Vermont Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3101 East Vermont Avenue, Phoenix, AZ 85016
Biltmore

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
LUXURY RENTAL - SPECTACULAR LAKE FRONT/GOLF COURSE LOT IN BILTMORE WHERE HOMES RARELY COME ON THE MARKET.TOTALLY REMODELED & RENOVATED. HOME FEATURES: 4 BEDROOMS,3BATHS,GORGEOUS KITCHEN OVERLOOKING LAKE W/ GAS COOKING,GRANITE COUNTERTOPS,CHERRY CABINETRY,RAISED CEILINGS,RECESSED LIGHTING,ROMANTIC MSTR BDRM W/ FIREPLACE & BALCONY W/ AMAZING VIEWS,LUXORIOUS MSTR BATH W/ HUGE WALK-IN SHOWER & TUB W/ JETS.THROUGHOUT HOME: 20' DIAGNOL TRAVERTINE FLOORS,TONS OF WINDOWS W/ SOLAR FILM & ELECTRIC SUNSHADES,3 FIREPLACES & MUCH MORE.HOME IS TRULY LOCK & LEAVE & IDEAL FOR ENTERTAINING.MOVE-IN READY & REMODELED TO PERFECTION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3101 E Vermont Avenue have any available units?
3101 E Vermont Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3101 E Vermont Avenue have?
Some of 3101 E Vermont Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3101 E Vermont Avenue currently offering any rent specials?
3101 E Vermont Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3101 E Vermont Avenue pet-friendly?
No, 3101 E Vermont Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3101 E Vermont Avenue offer parking?
Yes, 3101 E Vermont Avenue does offer parking.
Does 3101 E Vermont Avenue have units with washers and dryers?
No, 3101 E Vermont Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3101 E Vermont Avenue have a pool?
Yes, 3101 E Vermont Avenue has a pool.
Does 3101 E Vermont Avenue have accessible units?
No, 3101 E Vermont Avenue does not have accessible units.
Does 3101 E Vermont Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3101 E Vermont Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Elevation on Central
4650 N Central Ave
Phoenix, AZ 85012
Arcadia on 49th
4902 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85018
Sonoran Flats
17249 N 7th St
Phoenix, AZ 85022
The Place at Sonoran Trails
28000 N Valley Pkwy
Phoenix, AZ 85085
Monaco 31
20244 N 31st Ave
Phoenix, AZ 85027
Vista Sureno
4727 Warner Road
Phoenix, AZ 85044
Park on Central
4001 North Central Avenue
Phoenix, AZ 85012
Tides on Rail
1905 W Las Palmaritas Dr
Phoenix, AZ 85021

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College