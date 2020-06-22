26704 N BABBLING BROOK Drive

Amenities
***WOW***3 BEDROOM/2.5 BATH LOCATED IN THE QUAINT COMMUNITY OF STETSON VALLEY~THIS HOME HAS ALL THE BELLS-AND-WHISTLES~THE KITCHEN FEATURES BLACK GRANITE COUNTER-TOPS, CHERRY-WOOD CABINETS & STAINLESS-STEEL APPLIANCES~BREAKFAST NOOK IS FORMAL DINING~SPACIOUS LIVING ROOM~WROUGHT-IRON-WOOD STAIRCASE LEADS TO THE UPSTAIRS WING~CERAMIC-TITLE & VERSITAL CARPET IN ALL-THE-RIGHT PLACES~PRIVATE, FENCED BACK COURTYARD IS THE PERFECT SIZE~ STETSON VALLEY IS A PREMIERE COMMUNITY FEATURING GRASSY PLAY-AREAS, WALKING-PATHS & COMMUNITY POOL~FRONT-YARD LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED~10++