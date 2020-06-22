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Phoenix, AZ
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26704 N BABBLING BROOK Drive
Last updated September 19 2019 at 3:10 AM

26704 N BABBLING BROOK Drive

26704 North Babbling Brook Drive · No Longer Available
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Location

26704 North Babbling Brook Drive, Phoenix, AZ 85083
Stetson Valley

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26704 N BABBLING BROOK Drive have any available units?
26704 N BABBLING BROOK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 26704 N BABBLING BROOK Drive have?
Some of 26704 N BABBLING BROOK Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26704 N BABBLING BROOK Drive currently offering any rent specials?
26704 N BABBLING BROOK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 26704 N BABBLING BROOK Drive pet-friendly?
No, 26704 N BABBLING BROOK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 26704 N BABBLING BROOK Drive offer parking?
No, 26704 N BABBLING BROOK Drive does not offer parking.
Does 26704 N BABBLING BROOK Drive have units with washers and dryers?
No, 26704 N BABBLING BROOK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 26704 N BABBLING BROOK Drive have a pool?
Yes, 26704 N BABBLING BROOK Drive has a pool.
Does 26704 N BABBLING BROOK Drive have accessible units?
No, 26704 N BABBLING BROOK Drive does not have accessible units.
Does 26704 N BABBLING BROOK Drive have units with dishwashers?
Yes, 26704 N BABBLING BROOK Drive has units with dishwashers.
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