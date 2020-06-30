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2636 E Fraktur Road
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2636 E Fraktur Road

2636 E Fraktur Rd · No Longer Available
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Location

2636 E Fraktur Rd, Phoenix, AZ 85040

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2636 E Fraktur Road have any available units?
2636 E Fraktur Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2636 E Fraktur Road have?
Some of 2636 E Fraktur Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2636 E Fraktur Road currently offering any rent specials?
2636 E Fraktur Road is not currently offering any rent specials.
Is 2636 E Fraktur Road pet-friendly?
Yes, 2636 E Fraktur Road is pet friendly.
Does 2636 E Fraktur Road offer parking?
Yes, 2636 E Fraktur Road offers parking.
Does 2636 E Fraktur Road have units with washers and dryers?
No, 2636 E Fraktur Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2636 E Fraktur Road have a pool?
No, 2636 E Fraktur Road does not have a pool.
Does 2636 E Fraktur Road have accessible units?
No, 2636 E Fraktur Road does not have accessible units.
Does 2636 E Fraktur Road have units with dishwashers?
Yes, 2636 E Fraktur Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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