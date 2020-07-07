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25 E. Waltann Ln
Last updated March 11 2020 at 11:31 AM

25 E. Waltann Ln

25 East Waltann Lane · No Longer Available
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Location

25 East Waltann Lane, Phoenix, AZ 85022

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
carport
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
extra storage
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
courtyard
on-site laundry
parking
pool
hot tub
25 E. Waltann Ln Available 03/14/20 MOON VALLEY TOWNHOME W ATTACHED CARPORT - RARE MOON VALLEY RENTAL---THIS IS THE CUTEST TOWNHOME IN THE HEART OF MOON VALLEY, LOVELY QUAINT COMMUNITY OF QUAIL HILL, INVITING POOL AND SPA AREA, NORTH EXPOSURE, PRIVATE TILE ENTRY, EXTERIOR SECURITY GATES, PRIVATE 2 CAR CARPORT, NEW PAINT, NEW CARPET, NEW KITCHEN APPLIANCES! NEUTRAL CARPET IN BEDROOMS AND CERAMIC TILE ENTRY, MASTER UP, MASTER DOWN LEADS TO PRIVATE PATIO, HUGE LOFT, 2 SKYLIGHTS, VAULTED CEILINGS, STAINED GLASS ENTRY, BEAUTIFUL FRONT YARD, DOWNSTAIRS MASTER HAS DRESSING AREA, INSIDE LAUNDRY ROOM WITH FULL SIZE WASHER/DRYER AND ADDITIONAL STORAGE. ACROSS THE STREET FROM LOOKOUT MNT ELEM. SCHOOL, WALKING DISTANCE TO LARGE COMMUNITY PARK AND WALKING/BIKING PATHS. CLOSE TO SHOPPING, I 17 WITHIN MILES OF THE 51 FREEWAY, DESERT RIDGE & PV MALL. PETS ON OWNER APPROVAL, NO LARGE DOGS OR RESTRICTED BREEDS. WATER/GARBAGE/SEWER INCLUDED. TENANT PAYS APS. TENANT PAYS ADDITIONAL 2.3% CITY RENTAL TAX MONTHLY WITH RENT. NEW APPLIANCES BEING INSTALLED THIS WEEK AND PHOTOS WILL BE UPDATED TO SHOW. OWNER IS LICENSED REAL ESTATE BROKER.

(RLNE5627346)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25 E. Waltann Ln have any available units?
25 E. Waltann Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 25 E. Waltann Ln have?
Some of 25 E. Waltann Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25 E. Waltann Ln currently offering any rent specials?
25 E. Waltann Ln is not currently offering any rent specials.
Is 25 E. Waltann Ln pet-friendly?
Yes, 25 E. Waltann Ln is pet friendly.
Does 25 E. Waltann Ln offer parking?
Yes, 25 E. Waltann Ln offers parking.
Does 25 E. Waltann Ln have units with washers and dryers?
Yes, 25 E. Waltann Ln offers units with in unit laundry.
Does 25 E. Waltann Ln have a pool?
Yes, 25 E. Waltann Ln has a pool.
Does 25 E. Waltann Ln have accessible units?
No, 25 E. Waltann Ln does not have accessible units.
Does 25 E. Waltann Ln have units with dishwashers?
No, 25 E. Waltann Ln does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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