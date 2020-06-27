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Phoenix, AZ
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2427 W CITRUS Way
Last updated July 21 2019 at 6:53 AM

2427 W CITRUS Way

2427 West Citrus Way · No Longer Available
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Location

2427 West Citrus Way, Phoenix, AZ 85015

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
carport
recently renovated
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2427 W CITRUS Way have any available units?
2427 W CITRUS Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2427 W CITRUS Way have?
Some of 2427 W CITRUS Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2427 W CITRUS Way currently offering any rent specials?
2427 W CITRUS Way is not currently offering any rent specials.
Is 2427 W CITRUS Way pet-friendly?
No, 2427 W CITRUS Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2427 W CITRUS Way offer parking?
Yes, 2427 W CITRUS Way offers parking.
Does 2427 W CITRUS Way have units with washers and dryers?
Yes, 2427 W CITRUS Way offers units with in unit laundry.
Does 2427 W CITRUS Way have a pool?
No, 2427 W CITRUS Way does not have a pool.
Does 2427 W CITRUS Way have accessible units?
No, 2427 W CITRUS Way does not have accessible units.
Does 2427 W CITRUS Way have units with dishwashers?
No, 2427 W CITRUS Way does not have units with dishwashers.
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