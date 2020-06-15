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2309 N EDGEMERE Street
Last updated May 30 2020 at 12:25 AM

2309 N EDGEMERE Street

2309 North Edgemere Street · (602) 989-8122
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Location

2309 North Edgemere Street, Phoenix, AZ 85006
Coronado

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,750

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 950 sqft

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Amenities

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patio / balcony
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2309 N EDGEMERE Street have any available units?
2309 N EDGEMERE Street has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2309 N EDGEMERE Street have?
Some of 2309 N EDGEMERE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2309 N EDGEMERE Street currently offering any rent specials?
2309 N EDGEMERE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2309 N EDGEMERE Street pet-friendly?
No, 2309 N EDGEMERE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2309 N EDGEMERE Street offer parking?
Yes, 2309 N EDGEMERE Street does offer parking.
Does 2309 N EDGEMERE Street have units with washers and dryers?
Yes, 2309 N EDGEMERE Street offers units with in unit laundry.
Does 2309 N EDGEMERE Street have a pool?
No, 2309 N EDGEMERE Street does not have a pool.
Does 2309 N EDGEMERE Street have accessible units?
No, 2309 N EDGEMERE Street does not have accessible units.
Does 2309 N EDGEMERE Street have units with dishwashers?
Yes, 2309 N EDGEMERE Street has units with dishwashers.
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