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Phoenix, AZ
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1602 W WILSHIRE Drive
Last updated April 13 2019 at 8:25 AM

1602 W WILSHIRE Drive

1602 West Wilshire Drive · No Longer Available
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Location

1602 West Wilshire Drive, Phoenix, AZ 85007
Del Norte Place

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1602 W WILSHIRE Drive have any available units?
1602 W WILSHIRE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1602 W WILSHIRE Drive have?
Some of 1602 W WILSHIRE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1602 W WILSHIRE Drive currently offering any rent specials?
1602 W WILSHIRE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1602 W WILSHIRE Drive pet-friendly?
No, 1602 W WILSHIRE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1602 W WILSHIRE Drive offer parking?
Yes, 1602 W WILSHIRE Drive offers parking.
Does 1602 W WILSHIRE Drive have units with washers and dryers?
No, 1602 W WILSHIRE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1602 W WILSHIRE Drive have a pool?
No, 1602 W WILSHIRE Drive does not have a pool.
Does 1602 W WILSHIRE Drive have accessible units?
No, 1602 W WILSHIRE Drive does not have accessible units.
Does 1602 W WILSHIRE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1602 W WILSHIRE Drive has units with dishwashers.
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