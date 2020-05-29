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Phoenix, AZ
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15830 S 15TH Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15830 S 15TH Place

15830 South 15th Place · No Longer Available
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Location

15830 South 15th Place, Phoenix, AZ 85048
Foothills Golf Club

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
pool
garage
GREAT RENTAL COMES WITH 5 BEDROOM, 2.5 BATH, 3-CAR GARAGE, GOLF COURSE LOT WITH A PRIVATE POOL IN THE PRESTIGIOUS CANYON SPRINGS LAKE SUBDIVISION. PLANTATION SHUTTERS. FIREPLACE IN FAMILY ROOM. SPACIOUS KITCHEN COMES WITH GRANITE COUNTERTOPS AND KITCHEN ISLAND. MASTER BEDROOM IS DOWNSTAIRS WITH AMPLE WALK-IN CLOSET, SEPARATE SHOWER/TUB, AND A SIDE DOOR TO BACKYARD. THE ADDITIONAL LARGE BEDROOM UPSTAIRS HAS A DOOR TO THE BALCONY TO ENJOY THE BEAUTIFUL VIEWS OF THE GOLF COURSE. BACKYARD COMES WITH A PRIVATE POOL, COVERED PATIO AND A WONDERFUL VIEW OF THE GOLF COURSE. THIS HOME IS ALSO FOR SALE 5878095.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15830 S 15TH Place have any available units?
15830 S 15TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 15830 S 15TH Place have?
Some of 15830 S 15TH Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15830 S 15TH Place currently offering any rent specials?
15830 S 15TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 15830 S 15TH Place pet-friendly?
No, 15830 S 15TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 15830 S 15TH Place offer parking?
Yes, 15830 S 15TH Place offers parking.
Does 15830 S 15TH Place have units with washers and dryers?
No, 15830 S 15TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 15830 S 15TH Place have a pool?
Yes, 15830 S 15TH Place has a pool.
Does 15830 S 15TH Place have accessible units?
No, 15830 S 15TH Place does not have accessible units.
Does 15830 S 15TH Place have units with dishwashers?
Yes, 15830 S 15TH Place has units with dishwashers.
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