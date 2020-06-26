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Phoenix, AZ
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1344 W WAHALLA Lane
Last updated July 4 2019 at 2:04 AM

1344 W WAHALLA Lane

1344 West Wahalla Lane · No Longer Available
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Location

1344 West Wahalla Lane, Phoenix, AZ 85027

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
guest parking
CHARMING PRIVATE ENCLAVE OF HOMES WITH COMMUNITY POOL. DRAMATIC ENTRY WITH SOARING CEILINGS & CLERESTORY WINDOWS. HARDWOOD FLOORING,TILE AND CARPET. CHEERFUL KITCHEN HAS PANTRY,BREAKFAST BAR &STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING FRIDGE.DINING AREA & FAMILY ROOM WITH GLASS DOOR TO BACK PATIO. ROOMY LAUNDRY ROOM W/ WASHER & DRYER.WALK IN STORAGE UNDER STAIRS. SKYLIGHTS IN BATHS-VAULTED CEILINGS IN BEDROOMS.NORTH-SOUTH EXPOSURE,PRIVATE BACK YARD.LOTS OF EXTRA GUEST PARKING,BBQ AREA,GRASS PLAY AREA & COMMUNITY POOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1344 W WAHALLA Lane have any available units?
1344 W WAHALLA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1344 W WAHALLA Lane have?
Some of 1344 W WAHALLA Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1344 W WAHALLA Lane currently offering any rent specials?
1344 W WAHALLA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1344 W WAHALLA Lane pet-friendly?
No, 1344 W WAHALLA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1344 W WAHALLA Lane offer parking?
Yes, 1344 W WAHALLA Lane offers parking.
Does 1344 W WAHALLA Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1344 W WAHALLA Lane offers units with in unit laundry.
Does 1344 W WAHALLA Lane have a pool?
Yes, 1344 W WAHALLA Lane has a pool.
Does 1344 W WAHALLA Lane have accessible units?
No, 1344 W WAHALLA Lane does not have accessible units.
Does 1344 W WAHALLA Lane have units with dishwashers?
Yes, 1344 W WAHALLA Lane has units with dishwashers.
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