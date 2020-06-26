1344 W WAHALLA Lane

Amenities
CHARMING PRIVATE ENCLAVE OF HOMES WITH COMMUNITY POOL. DRAMATIC ENTRY WITH SOARING CEILINGS & CLERESTORY WINDOWS. HARDWOOD FLOORING,TILE AND CARPET. CHEERFUL KITCHEN HAS PANTRY,BREAKFAST BAR &STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING FRIDGE.DINING AREA & FAMILY ROOM WITH GLASS DOOR TO BACK PATIO. ROOMY LAUNDRY ROOM W/ WASHER & DRYER.WALK IN STORAGE UNDER STAIRS. SKYLIGHTS IN BATHS-VAULTED CEILINGS IN BEDROOMS.NORTH-SOUTH EXPOSURE,PRIVATE BACK YARD.LOTS OF EXTRA GUEST PARKING,BBQ AREA,GRASS PLAY AREA & COMMUNITY POOL.