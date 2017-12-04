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12222 N PARADISE VILLAGE Parkway
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

12222 N PARADISE VILLAGE Parkway

12222 North Paradise Village Parkway West · (480) 209-9997
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Location

12222 North Paradise Village Parkway West, Phoenix, AZ 85032

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 413 · Avail. now

$2,250

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1 Bed · 1 Bath · 850 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
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Unit Amenities
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have any available units?
12222 N PARADISE VILLAGE Parkway has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have?
Some of 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway currently offering any rent specials?
12222 N PARADISE VILLAGE Parkway isn't currently offering any rent specials.
Is 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway pet-friendly?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway offer parking?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not offer parking.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have units with washers and dryers?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not offer units with in unit laundry.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have a pool?
Yes, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway has a pool.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have accessible units?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not have accessible units.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have units with dishwashers?
Yes, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway has units with dishwashers.
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