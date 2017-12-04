12222 N PARADISE VILLAGE Parkway

Amenities
THIS GOLF COURSE RESORT COMMUNITY OFFERS FABULOUS AMENITIES: 5 POOLS, HEATED SPAS, WALKING PATHS, GAME ROOM, FITNESS CENTER, and SOCIAL ROOM. BEAUTIFUL FULLY FURNISHED, BRIGHT & CLEAN CONDO WITH SPACIOUS PATIO OVERLOOKING POOL #3. ANASAZI VILLAGE IS LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE OF A LARGE REGIONAL MALL, GREAT RESTAURANTS-CLOSE ACCESS TO 101 FRWY & STONECREEK GOLF COURSE-RELAX & REJUVENATE IN THIS LUXURY CONDO! RATES $1350 (MAY-SEPT)$1800 (OCT - NOV) $2300 (FEB-APRIL)UTILITIES,CABLE TV, INTERNET INCLUDED