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1206 W ESCUDA Road
Last updated July 26 2019 at 7:24 AM

1206 W ESCUDA Road

1206 West Escuda Road · No Longer Available
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Location

1206 West Escuda Road, Phoenix, AZ 85027

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
HUGE CUL-DE-SAC CORNER-PIE-SHAPED- LOT~MATURE-LANDSCAPING~CUSTOM-COVERED- PATIO 32 X 12 w/NEW ROOF~10 FT. RV GATE~CONCRETE-PAD AWAITS HOT-TUB OR SHED~BRAND-NEW 80% SUN-SCREENS~BRAND-NEW GARAGE DOOR~HOME FEATURES VAULTED-CEILINGS~LOTS-OF-ARCHED NICHES & PLANT SHELVES~CERAMIC TILE IN ALL THE RIGHT PLACES & BRAND-NEW CARPET~SECURITY-SYSTEM (Owned) w/2 ENTRY KEY-PADS AVAIL. FOR USE~ALL APPLIANCES INCLUDED~BRAND-NEW INTERIOR/EXTERIOR PAINT, BRAND-NEW LIGHTING FIXTURES, PLUMBING FIXTURES, CEILING FANS~TOO MUCH TO LIST~THIS ONE WILL NOT LAST & NO HOA!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1206 W ESCUDA Road have any available units?
1206 W ESCUDA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1206 W ESCUDA Road have?
Some of 1206 W ESCUDA Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1206 W ESCUDA Road currently offering any rent specials?
1206 W ESCUDA Road is not currently offering any rent specials.
Is 1206 W ESCUDA Road pet-friendly?
No, 1206 W ESCUDA Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1206 W ESCUDA Road offer parking?
Yes, 1206 W ESCUDA Road offers parking.
Does 1206 W ESCUDA Road have units with washers and dryers?
No, 1206 W ESCUDA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1206 W ESCUDA Road have a pool?
No, 1206 W ESCUDA Road does not have a pool.
Does 1206 W ESCUDA Road have accessible units?
No, 1206 W ESCUDA Road does not have accessible units.
Does 1206 W ESCUDA Road have units with dishwashers?
Yes, 1206 W ESCUDA Road has units with dishwashers.
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