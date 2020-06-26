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1137 E Diana Avenue
Last updated June 2 2019 at 10:08 AM

1137 E Diana Avenue

1137 East Diana Avenue · No Longer Available
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Location

1137 East Diana Avenue, Phoenix, AZ 85020
New Northtown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
***NO HOA***FULLY REMODELED 3 BEDROOM/2 BATH W/POOL & POOL SERVICE INCLUDED~LARGE EAT-IN KITCHEN W/GRANITE-LIKE COUNTER- TOPS & NEWER BLACK APPLIANCE PACKAGE~SEPARATE FAMILY ROOM~SEPARATE FORMAL DINING ROOM~HUGE UTILITY MUD-ROOM W/WASHER/DRYER~BACKYARD IS SPACIOUS W/COVERED PATIO~MASTER BATHROOM HAS DIRECT ACCESS TO PATIO~BACKYARD HAS ALLEY ACCESS & MOUNTAIN VIEW~SUPER-CLEAN & SHARP~10+++ APPLICATION CRITERIA, 3 TIMES THE MONTHLY RENT IN INCOME, NO EVICTION/CRIMINAL ACTIVITY, MIN CREDIT SCORE OF 600, 12 MONTHS POSITIVE RENTAL HISTORY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1137 E Diana Avenue have any available units?
1137 E Diana Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1137 E Diana Avenue have?
Some of 1137 E Diana Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1137 E Diana Avenue currently offering any rent specials?
1137 E Diana Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1137 E Diana Avenue pet-friendly?
No, 1137 E Diana Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1137 E Diana Avenue offer parking?
No, 1137 E Diana Avenue does not offer parking.
Does 1137 E Diana Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1137 E Diana Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1137 E Diana Avenue have a pool?
Yes, 1137 E Diana Avenue has a pool.
Does 1137 E Diana Avenue have accessible units?
No, 1137 E Diana Avenue does not have accessible units.
Does 1137 E Diana Avenue have units with dishwashers?
No, 1137 E Diana Avenue does not have units with dishwashers.
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