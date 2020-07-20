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9561 W Ruth Ave
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9561 W Ruth Ave

9561 West Ruth Avenue · No Longer Available
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Location

9561 West Ruth Avenue, Peoria, AZ 85345

Amenities

patio / balcony
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
Property Amenities
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(RLNE3805707)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9561 W Ruth Ave have any available units?
9561 W Ruth Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
Is 9561 W Ruth Ave currently offering any rent specials?
9561 W Ruth Ave is not currently offering any rent specials.
Is 9561 W Ruth Ave pet-friendly?
No, 9561 W Ruth Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 9561 W Ruth Ave offer parking?
No, 9561 W Ruth Ave does not offer parking.
Does 9561 W Ruth Ave have units with washers and dryers?
No, 9561 W Ruth Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 9561 W Ruth Ave have a pool?
No, 9561 W Ruth Ave does not have a pool.
Does 9561 W Ruth Ave have accessible units?
No, 9561 W Ruth Ave does not have accessible units.
Does 9561 W Ruth Ave have units with dishwashers?
No, 9561 W Ruth Ave does not have units with dishwashers.
Does 9561 W Ruth Ave have units with air conditioning?
No, 9561 W Ruth Ave does not have units with air conditioning.
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