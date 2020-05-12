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Peoria, AZ
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15804 N. 74th Ave.
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

15804 N. 74th Ave.

15804 North 74th Avenue · (602) 298-1161
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Location

15804 North 74th Avenue, Peoria, AZ 85382

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 15804 N. 74th Ave. · Avail. now

$1,450

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3 Bed · 2 Bath · 1787 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
pool
hot tub
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No Cats Allowed

(RLNE1873653)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15804 N. 74th Ave. have any available units?
15804 N. 74th Ave. has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 15804 N. 74th Ave. have?
Some of 15804 N. 74th Ave.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15804 N. 74th Ave. currently offering any rent specials?
15804 N. 74th Ave. isn't currently offering any rent specials.
Is 15804 N. 74th Ave. pet-friendly?
Yes, 15804 N. 74th Ave. is pet friendly.
Does 15804 N. 74th Ave. offer parking?
No, 15804 N. 74th Ave. does not offer parking.
Does 15804 N. 74th Ave. have units with washers and dryers?
No, 15804 N. 74th Ave. does not offer units with in unit laundry.
Does 15804 N. 74th Ave. have a pool?
Yes, 15804 N. 74th Ave. has a pool.
Does 15804 N. 74th Ave. have accessible units?
No, 15804 N. 74th Ave. does not have accessible units.
Does 15804 N. 74th Ave. have units with dishwashers?
No, 15804 N. 74th Ave. does not have units with dishwashers.
Have a question for 15804 N. 74th Ave.?
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