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230 E IRVINE Road
Last updated February 23 2020 at 11:21 PM

230 E IRVINE Road

230 East Irvine Road · No Longer Available
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Location

230 East Irvine Road, New River, AZ 85086

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
THREE BEDROOM THREE BATHS WITH DEN OR OFFICE OR FOURTH BEDROOM. HOME INCLUDES ALDER CABINETRY, GRANITE COUNTER TOPS ALL BATHS AND KITCHEN. KITCHEN AID STAINLESS STEEL APPLIANCES, TUMBLED TRAVERTINE BACKSPLASH WITH MARBLE INLAY. TUMBLED TRAVERTINE FLOORS SET IN VERSAILLES PATTERN WITH MARBLE INLAY. BACKYARD HAS GRASS AREA FOR KIDS, AND A FENCED POOL WITH LARGE DECK AREA FOR ENTERTAINING. DID MENTION THE GREAT HORSE SET UP. HAS FIVE STALLS A TACK ROOM TURN OUT AREA. HORSE FACILITY HAS ELECTRIC AND WATER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 230 E IRVINE Road have any available units?
230 E IRVINE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New River, AZ.
What amenities does 230 E IRVINE Road have?
Some of 230 E IRVINE Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 230 E IRVINE Road currently offering any rent specials?
230 E IRVINE Road is not currently offering any rent specials.
Is 230 E IRVINE Road pet-friendly?
No, 230 E IRVINE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New River.
Does 230 E IRVINE Road offer parking?
Yes, 230 E IRVINE Road offers parking.
Does 230 E IRVINE Road have units with washers and dryers?
No, 230 E IRVINE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 230 E IRVINE Road have a pool?
Yes, 230 E IRVINE Road has a pool.
Does 230 E IRVINE Road have accessible units?
No, 230 E IRVINE Road does not have accessible units.
Does 230 E IRVINE Road have units with dishwashers?
Yes, 230 E IRVINE Road has units with dishwashers.
Does 230 E IRVINE Road have units with air conditioning?
No, 230 E IRVINE Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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