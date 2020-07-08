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Mesa, AZ
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6730 E Preston St 28
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6730 E Preston St 28

6730 East Preston Street · No Longer Available
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Location

6730 East Preston Street, Mesa, AZ 85215

Amenities

granite counters
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recently renovated
pool
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
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(RLNE4941361)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6730 E Preston St 28 have any available units?
6730 E Preston St 28 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 6730 E Preston St 28 have?
Some of 6730 E Preston St 28's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6730 E Preston St 28 currently offering any rent specials?
6730 E Preston St 28 is not currently offering any rent specials.
Is 6730 E Preston St 28 pet-friendly?
No, 6730 E Preston St 28 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 6730 E Preston St 28 offer parking?
Yes, 6730 E Preston St 28 offers parking.
Does 6730 E Preston St 28 have units with washers and dryers?
No, 6730 E Preston St 28 does not offer units with in unit laundry.
Does 6730 E Preston St 28 have a pool?
Yes, 6730 E Preston St 28 has a pool.
Does 6730 E Preston St 28 have accessible units?
No, 6730 E Preston St 28 does not have accessible units.
Does 6730 E Preston St 28 have units with dishwashers?
No, 6730 E Preston St 28 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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