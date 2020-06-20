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6313 E Evergreen St
Last updated June 15 2020 at 5:18 PM

6313 E Evergreen St

6313 East Evergreen Street · (480) 442-1781 ext. 480
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Location

6313 East Evergreen Street, Mesa, AZ 85205

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 6313 E Evergreen St · Avail. now

$1,375

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1118 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
gym
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
pet friendly
gym
on-site laundry
parking
pool
garage
hot tub
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No Pets Allowed

(RLNE5799916)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6313 E Evergreen St have any available units?
6313 E Evergreen St has a unit available for $1,375 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 6313 E Evergreen St have?
Some of 6313 E Evergreen St's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6313 E Evergreen St currently offering any rent specials?
6313 E Evergreen St isn't currently offering any rent specials.
Is 6313 E Evergreen St pet-friendly?
Yes, 6313 E Evergreen St is pet friendly.
Does 6313 E Evergreen St offer parking?
Yes, 6313 E Evergreen St does offer parking.
Does 6313 E Evergreen St have units with washers and dryers?
No, 6313 E Evergreen St does not offer units with in unit laundry.
Does 6313 E Evergreen St have a pool?
Yes, 6313 E Evergreen St has a pool.
Does 6313 E Evergreen St have accessible units?
No, 6313 E Evergreen St does not have accessible units.
Does 6313 E Evergreen St have units with dishwashers?
Yes, 6313 E Evergreen St has units with dishwashers.
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