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5808 E BROWN Road
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

5808 E BROWN Road

5808 East Brown Road · (623) 340-6293
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Location

5808 East Brown Road, Mesa, AZ 85205
Alta Mesa

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 146 · Avail. now

$2,600

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3 Bed · 3 Bath · 1180 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
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recently renovated
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Unit Amenities
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hardwood floors
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5808 E BROWN Road have any available units?
5808 E BROWN Road has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 5808 E BROWN Road have?
Some of 5808 E BROWN Road's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5808 E BROWN Road currently offering any rent specials?
5808 E BROWN Road isn't currently offering any rent specials.
Is 5808 E BROWN Road pet-friendly?
No, 5808 E BROWN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 5808 E BROWN Road offer parking?
No, 5808 E BROWN Road does not offer parking.
Does 5808 E BROWN Road have units with washers and dryers?
No, 5808 E BROWN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 5808 E BROWN Road have a pool?
Yes, 5808 E BROWN Road has a pool.
Does 5808 E BROWN Road have accessible units?
No, 5808 E BROWN Road does not have accessible units.
Does 5808 E BROWN Road have units with dishwashers?
Yes, 5808 E BROWN Road has units with dishwashers.
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