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4658 E CONTESSA Street
Last updated September 18 2019 at 7:23 AM

4658 E CONTESSA Street

4658 E Contessa St · No Longer Available
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Location

4658 E Contessa St, Mesa, AZ 85205

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
volleyball court
LOCATION, LOCATION, LOCATION!!! THIS HOME IS CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO MAJOR FREEWAYS, US60 AND 202, SHOPPING, DINNING AND OTHER ATTRACTIONS. FRESHLY PAINTED INSIDE AND OUT! VERY CLEAN AND SPACIOUS HOME WITH LARGE KITCHEN/DINING AREA, LAUNDRY ROOM WITH LARGE PANTRY. TILE FLOORING THROUGHOUT ENTIRE HOME. LARGE GRASS BACKYARD WITH PATIO. RV GATE WITH PLENTY OF CEMENT TO PARK YOUR TOYS! NEAR LARGE VALENCIA PARK WITH PLAYGROUND, BASKETBALL/VOLLEYBALL COURTS AND RAMADAS FOR PICNICS. AND BEST OF ALL THIS HOME HAS NO HOA!!! THIS HOME WON'T LAST LONG! 2 MONTHS PAY STUB/VERIFICATION OF INCOME, COPY OF DRIVERS LICENSE, AND SEPARATE APPLICATION & APPLICATION FEE REQUIRED FOR ALL PERSONS 18 YEARS OR OLDER THAT WILL BE LIVING IN THE HOME. PETS SUBJECT TO LANDLORD APPROVAL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4658 E CONTESSA Street have any available units?
4658 E CONTESSA Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 4658 E CONTESSA Street have?
Some of 4658 E CONTESSA Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4658 E CONTESSA Street currently offering any rent specials?
4658 E CONTESSA Street is not currently offering any rent specials.
Is 4658 E CONTESSA Street pet-friendly?
Yes, 4658 E CONTESSA Street is pet friendly.
Does 4658 E CONTESSA Street offer parking?
Yes, 4658 E CONTESSA Street offers parking.
Does 4658 E CONTESSA Street have units with washers and dryers?
No, 4658 E CONTESSA Street does not offer units with in unit laundry.
Does 4658 E CONTESSA Street have a pool?
No, 4658 E CONTESSA Street does not have a pool.
Does 4658 E CONTESSA Street have accessible units?
No, 4658 E CONTESSA Street does not have accessible units.
Does 4658 E CONTESSA Street have units with dishwashers?
Yes, 4658 E CONTESSA Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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