All apartments in Mesa
Find more places like 3205 N 31ST Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Mesa, AZ
/
3205 N 31ST Street
Last updated July 1 2020 at 11:40 PM

3205 N 31ST Street

3205 North 31st Street · (602) 697-6913
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Mesa
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

3205 North 31st Street, Mesa, AZ 85213

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,700

4 Bed · 2 Bath · 1973 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
WOW! THIS FABULOUS 4 BEDROOM 2 BATH HOME HAS TONS OF UPGRADES; OPEN FLOOR PLAN WITH GRANITE COUNTERS, OVER SIZED ISLAND WITH SINK AND BREAKFAST BAR, SELF CLOSING KITCHEN CABINETS, SS WHIRLPOOL APPLIANCES WITH SIDE BY SIDE REFRIGERATOR WITH WATER IN FRONT DOOR, DOUBLE OVEN RANGE TO ENJOY, AS WELL. TILE FLOORING THROUGHOUT WITH CARPET IN THE BEDROOMS. SURROUND SOUND IN GREAT ROOM AND MASTER BEDROOM FOR YOUR ENJOYMENT. 2ND BATHROOM HAS DOUBLE SINKS. CEILING FANS AND LIGHTS IN ALL ROOMS. WHIRLPOOL TOP LOADING HIGH EFFICIENCY, LOW WATER WASHER AND DRYER INCLUDED. EXTENDED 2 CAR GARAGE. SUPER LOW MAINTENANCE, AS BOTH FRONT AND BACKYARDS HAVE ARTIFICIAL TURF. LEHI CROSSING IS A GATED COMMUNITY WITH LOTS OF WALKING PATHS & PARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3205 N 31ST Street have any available units?
3205 N 31ST Street has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 3205 N 31ST Street have?
Some of 3205 N 31ST Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3205 N 31ST Street currently offering any rent specials?
3205 N 31ST Street is not currently offering any rent specials.
Is 3205 N 31ST Street pet-friendly?
No, 3205 N 31ST Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 3205 N 31ST Street offer parking?
Yes, 3205 N 31ST Street offers parking.
Does 3205 N 31ST Street have units with washers and dryers?
Yes, 3205 N 31ST Street offers units with in unit laundry.
Does 3205 N 31ST Street have a pool?
Yes, 3205 N 31ST Street has a pool.
Does 3205 N 31ST Street have accessible units?
No, 3205 N 31ST Street does not have accessible units.
Does 3205 N 31ST Street have units with dishwashers?
Yes, 3205 N 31ST Street has units with dishwashers.
Interested in 3205 N 31ST Street?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Village at Lindsay Park
1441 S Lindsay Rd
Mesa, AZ 85204
Lakeview at Superstition Springs
1849 S Power Rd
Mesa, AZ 85206
The Palms at Augusta Ranch
9335 E Baseline Rd
Mesa, AZ 85209
Argenta
4104 E Broadway Rd
Mesa, AZ 85206
Villetta Apartments
1840 W Emelita Ave
Mesa, AZ 85202
Superstition Vista
450 S Acacia
Mesa, AZ 85204
Broadway Vista Apartments
2107 W Broadway Rd
Mesa, AZ 85202
Woodstream Village
1230 N Mesa Dr
Mesa, AZ 85201

Similar Pages

Mesa 1 BedroomsMesa 2 Bedrooms
Mesa Apartments with ParkingMesa Apartments with Pools
Mesa Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Dobson RanchComite De Families En AccionThe Groves
Kleinman ParkNcraMesa Grande
Augusta RanchFiesta Park Village

Apartments Near Colleges

Mesa Community CollegeArizona State University-Tempe
GateWay Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity