3205 N 31ST Street

Amenities
WOW! THIS FABULOUS 4 BEDROOM 2 BATH HOME HAS TONS OF UPGRADES; OPEN FLOOR PLAN WITH GRANITE COUNTERS, OVER SIZED ISLAND WITH SINK AND BREAKFAST BAR, SELF CLOSING KITCHEN CABINETS, SS WHIRLPOOL APPLIANCES WITH SIDE BY SIDE REFRIGERATOR WITH WATER IN FRONT DOOR, DOUBLE OVEN RANGE TO ENJOY, AS WELL. TILE FLOORING THROUGHOUT WITH CARPET IN THE BEDROOMS. SURROUND SOUND IN GREAT ROOM AND MASTER BEDROOM FOR YOUR ENJOYMENT. 2ND BATHROOM HAS DOUBLE SINKS. CEILING FANS AND LIGHTS IN ALL ROOMS. WHIRLPOOL TOP LOADING HIGH EFFICIENCY, LOW WATER WASHER AND DRYER INCLUDED. EXTENDED 2 CAR GARAGE. SUPER LOW MAINTENANCE, AS BOTH FRONT AND BACKYARDS HAVE ARTIFICIAL TURF. LEHI CROSSING IS A GATED COMMUNITY WITH LOTS OF WALKING PATHS & PARKS.