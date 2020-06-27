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Mesa, AZ
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1134 S. Cerise
Last updated July 18 2019 at 11:19 AM

1134 S. Cerise

1134 South Cerise · No Longer Available
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Location

1134 South Cerise, Mesa, AZ 85208

Amenities

patio / balcony
pool
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
Property Amenities
pool
1134 S. Cerise Available 08/16/19 AVAILABLE 8/16/19!!! - HOME IS LOCATED IN THE BEAUTIFUL GATED COMMUNITY OF CRISMON MANOR **INCLUDES COMMUNITY POOL!! SPACIOUS GREAT ROOM WITH 3 BEDROOM SPLIT FLOOR PLAN, TAN TILE ON ALL WALKWAYS, TAN CARPET, EAT IN KITCHEN W/BREAKFAST BAR & ISLAND, COVERED PATIO! NO PETS!!! **RENTER/REALTOR TO VERIFY EVERYTHING IN THE LISTING IS CORRECT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO APPLIANCES* NO PETS!!! Local Sales Tax & additional 2% Admin fees will apply along with a $150 non-refundable deposit.**

No Pets Allowed

(RLNE2660878)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1134 S. Cerise have any available units?
1134 S. Cerise doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
Is 1134 S. Cerise currently offering any rent specials?
1134 S. Cerise is not currently offering any rent specials.
Is 1134 S. Cerise pet-friendly?
No, 1134 S. Cerise is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 1134 S. Cerise offer parking?
No, 1134 S. Cerise does not offer parking.
Does 1134 S. Cerise have units with washers and dryers?
No, 1134 S. Cerise does not offer units with in unit laundry.
Does 1134 S. Cerise have a pool?
Yes, 1134 S. Cerise has a pool.
Does 1134 S. Cerise have accessible units?
No, 1134 S. Cerise does not have accessible units.
Does 1134 S. Cerise have units with dishwashers?
No, 1134 S. Cerise does not have units with dishwashers.
Does 1134 S. Cerise have units with air conditioning?
No, 1134 S. Cerise does not have units with air conditioning.
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