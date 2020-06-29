11239 E CAMINO Street

Amenities
LOVELY HOME FOR YOUR FAMILY TO ENJOY. LOCATED IN THE HEART OF MESA WITH BREATHTAKING VIEWS OF THE SUPERSTITION SPRINGS MOUNTAIN RANGE. THE HOUSE HAS THREE BEDROOMS & TWO FULL BATHROOMS. DINING AREA WITH BAY WINDOWS THAT LOOK OUT OVER THE PARK THAT'S EQUIPPED WITH A PLAYGROUND! THE KITCHEN OFFERS A GREAT VIEW INTO THE SPACIOUS LIVING ROOM. MASTER BEDROOM FEATURES FRENCH DOOR ENTRY, DOUBLE SINKS, WALK-IN CLOSET, SEPARATE, ENCLOSED SHOWER & A GARDEN BATHTUB. BACKYARD IS SURROUNDED BY MATURE PLANTS & TREES - GRASS MAY BE GROWN IF YOU ARE ABLE TO MAINTAIN IT. THE INTERIOR HAS FRESH PAINT & NEW FLOORING - THERE IS NO CARPETING IN THE HOUSE. DON'T MISS THIS ONE! $100 ADMIN. FEE IS DUE UPON MOVE-IN. NO CATS ARE ALLOWED. SMOKING OF ANY SUBSTANCE IS NOT PERMITTED INSIDE OF THE HOUSE OR GARAGE