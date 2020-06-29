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Mesa, AZ
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11239 E CAMINO Street
Last updated February 27 2020 at 6:03 AM

11239 E CAMINO Street

11239 East Camino Street · No Longer Available
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Location

11239 East Camino Street, Mesa, AZ 85207

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
playground
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
garage
LOVELY HOME FOR YOUR FAMILY TO ENJOY. LOCATED IN THE HEART OF MESA WITH BREATHTAKING VIEWS OF THE SUPERSTITION SPRINGS MOUNTAIN RANGE. THE HOUSE HAS THREE BEDROOMS & TWO FULL BATHROOMS. DINING AREA WITH BAY WINDOWS THAT LOOK OUT OVER THE PARK THAT'S EQUIPPED WITH A PLAYGROUND! THE KITCHEN OFFERS A GREAT VIEW INTO THE SPACIOUS LIVING ROOM. MASTER BEDROOM FEATURES FRENCH DOOR ENTRY, DOUBLE SINKS, WALK-IN CLOSET, SEPARATE, ENCLOSED SHOWER & A GARDEN BATHTUB. BACKYARD IS SURROUNDED BY MATURE PLANTS & TREES - GRASS MAY BE GROWN IF YOU ARE ABLE TO MAINTAIN IT. THE INTERIOR HAS FRESH PAINT & NEW FLOORING - THERE IS NO CARPETING IN THE HOUSE. DON'T MISS THIS ONE! $100 ADMIN. FEE IS DUE UPON MOVE-IN. NO CATS ARE ALLOWED. SMOKING OF ANY SUBSTANCE IS NOT PERMITTED INSIDE OF THE HOUSE OR GARAGE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11239 E CAMINO Street have any available units?
11239 E CAMINO Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 11239 E CAMINO Street have?
Some of 11239 E CAMINO Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11239 E CAMINO Street currently offering any rent specials?
11239 E CAMINO Street is not currently offering any rent specials.
Is 11239 E CAMINO Street pet-friendly?
No, 11239 E CAMINO Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 11239 E CAMINO Street offer parking?
Yes, 11239 E CAMINO Street offers parking.
Does 11239 E CAMINO Street have units with washers and dryers?
No, 11239 E CAMINO Street does not offer units with in unit laundry.
Does 11239 E CAMINO Street have a pool?
No, 11239 E CAMINO Street does not have a pool.
Does 11239 E CAMINO Street have accessible units?
No, 11239 E CAMINO Street does not have accessible units.
Does 11239 E CAMINO Street have units with dishwashers?
Yes, 11239 E CAMINO Street has units with dishwashers.
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