7707 N 51ST Drive

Amenities
3 BEDROOM / 2 BONUS ROOMS PLUS LOFT. FORMAL DINING ROOM WITH FRENCH DOOR EXIT TO COVERED PATIO - SPACIOUS KITCHEN.BREAKFAST BAR, EAT IN AREA WITH BAY WINDOW, PANTRY AND BUILT-IN DESK - GREAT ROOM WITH SOARING VAULTED CEILINGS AND PICTURE WINDOWS - LARGE MASTER SUITE WITH SITTING AREA/BONUS ROOM, 2 WALK-IN CLOSETS, SEPARATE WALK-IN SHOWER & GARDEN TUB, DOUBLE SINK VANITY, GLASS BLOCK WINDOW AND BALCONY - LAUNDRY ROOM WITH POCKET DOORS AND WASHER/DRYER INCLUDED - VAULTED CEILINGS - ARCHED DOORWAYS - COVERED PATIO