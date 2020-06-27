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Glendale, AZ
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7707 N 51ST Drive
Last updated July 29 2019 at 10:54 PM

7707 N 51ST Drive

7707 North 51st Drive · No Longer Available
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Location

7707 North 51st Drive, Glendale, AZ 85301
Manistee Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
3 BEDROOM / 2 BONUS ROOMS PLUS LOFT. FORMAL DINING ROOM WITH FRENCH DOOR EXIT TO COVERED PATIO - SPACIOUS KITCHEN.BREAKFAST BAR, EAT IN AREA WITH BAY WINDOW, PANTRY AND BUILT-IN DESK - GREAT ROOM WITH SOARING VAULTED CEILINGS AND PICTURE WINDOWS - LARGE MASTER SUITE WITH SITTING AREA/BONUS ROOM, 2 WALK-IN CLOSETS, SEPARATE WALK-IN SHOWER & GARDEN TUB, DOUBLE SINK VANITY, GLASS BLOCK WINDOW AND BALCONY - LAUNDRY ROOM WITH POCKET DOORS AND WASHER/DRYER INCLUDED - VAULTED CEILINGS - ARCHED DOORWAYS - COVERED PATIO

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7707 N 51ST Drive have any available units?
7707 N 51ST Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 7707 N 51ST Drive have?
Some of 7707 N 51ST Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7707 N 51ST Drive currently offering any rent specials?
7707 N 51ST Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7707 N 51ST Drive pet-friendly?
No, 7707 N 51ST Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 7707 N 51ST Drive offer parking?
No, 7707 N 51ST Drive does not offer parking.
Does 7707 N 51ST Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7707 N 51ST Drive offers units with in unit laundry.
Does 7707 N 51ST Drive have a pool?
No, 7707 N 51ST Drive does not have a pool.
Does 7707 N 51ST Drive have accessible units?
No, 7707 N 51ST Drive does not have accessible units.
Does 7707 N 51ST Drive have units with dishwashers?
Yes, 7707 N 51ST Drive has units with dishwashers.
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