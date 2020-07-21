6840 W ESCUDA Road

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GORGEOUS ARROWHEAD RANCH HOME* SPARKLING FENCED PLAY POOL W/ WATERFALL FEATURE* 3346 SQ FT* 4 BEDROOMS* 3 BATHROOMS* EXTRA LARGE BONUS ROOM UPSTAIRS* 3 CAR GARAGE* GREAT CURB APPEAL* BEAUTIFUL CUL DE SAC LOT- 10,800 SQ FT* PLANTATION SHUTTERS* DOWNSTAIRS BEDROOM WITH FULL BATHROOM* NEW GREEN SYNTHETIC GRASS FRONT AND BACK* DARK HARDWOOD FLOORING DOWNSTAIRS AND ON STAIRCASE* NEUTRAL CARPETING UPSTAIRS* FULL LENGTH BACK PATIO* STORAGE SHED* BALCONY OFF BONUS ROOM* GARAGE HAS BUILT IN CABINETS, EXPOXY FLOOR FLOORING & A SINK* WATER SOFTENER* LARGE LUSH GREEN BACKYARD & SPARKLING POOL* HIGHLY DESIRABLE ARROWHEAD RANCH SUBDIVISION* DEER VALLEY SCHOOL DISTRICT* CLOSE TO SCHOOLS* 101* SHOPPING* RESTAURANTS* GOLF* ARROWHEAD HOSPITAL* ARROWHEAD MALL AND MUCH MORE* GREAT LOCATION* FANTASTIC HOME!