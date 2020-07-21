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6840 W ESCUDA Road
Last updated August 21 2019 at 7:20 AM

6840 W ESCUDA Road

6840 West Escuda Road · No Longer Available
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Location

6840 West Escuda Road, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6840 W ESCUDA Road have any available units?
6840 W ESCUDA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6840 W ESCUDA Road have?
Some of 6840 W ESCUDA Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6840 W ESCUDA Road currently offering any rent specials?
6840 W ESCUDA Road is not currently offering any rent specials.
Is 6840 W ESCUDA Road pet-friendly?
No, 6840 W ESCUDA Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6840 W ESCUDA Road offer parking?
Yes, 6840 W ESCUDA Road offers parking.
Does 6840 W ESCUDA Road have units with washers and dryers?
No, 6840 W ESCUDA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 6840 W ESCUDA Road have a pool?
Yes, 6840 W ESCUDA Road has a pool.
Does 6840 W ESCUDA Road have accessible units?
No, 6840 W ESCUDA Road does not have accessible units.
Does 6840 W ESCUDA Road have units with dishwashers?
Yes, 6840 W ESCUDA Road has units with dishwashers.
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