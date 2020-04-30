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Glendale, AZ
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14466 N 58TH Lane
Last updated April 22 2020 at 7:05 AM

14466 N 58TH Lane

14466 North 58th Lane · (623) 561-8800
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Location

14466 North 58th Lane, Glendale, AZ 85306

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,450

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1532 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
basketball court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14466 N 58TH Lane have any available units?
14466 N 58TH Lane has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 14466 N 58TH Lane have?
Some of 14466 N 58TH Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14466 N 58TH Lane currently offering any rent specials?
14466 N 58TH Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 14466 N 58TH Lane pet-friendly?
No, 14466 N 58TH Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 14466 N 58TH Lane offer parking?
Yes, 14466 N 58TH Lane does offer parking.
Does 14466 N 58TH Lane have units with washers and dryers?
Yes, 14466 N 58TH Lane offers units with in unit laundry.
Does 14466 N 58TH Lane have a pool?
Yes, 14466 N 58TH Lane has a pool.
Does 14466 N 58TH Lane have accessible units?
No, 14466 N 58TH Lane does not have accessible units.
Does 14466 N 58TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 14466 N 58TH Lane has units with dishwashers.
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