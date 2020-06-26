All apartments in Gilbert
Find more places like 554 S ROANOKE Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gilbert, AZ
/
554 S ROANOKE Street
Last updated October 16 2019 at 11:27 AM

554 S ROANOKE Street

554 South Roanoke Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Gilbert
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

554 South Roanoke Street, Gilbert, AZ 85296
Greenfield Lakes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
**REMODELED** STUNNING 4 bd/2 bath/3 car-garage~HOME IS A ONE-OF-A-KIND-FIND! THE ONLY PROPERTY CURRENTLY AVAILABLE IN HIGHLY DESIRED GREENFIELD LAKES THAT HAS GOLF-COURSE VIEW~DRAMATIC ENTRY BOOSTS VAULTED CEILINGS~KITCHEN IS SPACIOUS w/BRAND-NEW STAINLESS-APPLIANCES, CENTER SINK-ISLAND & COMPUTER-DESK-STATION~BREAKFAST ROOM w/GOLF-COURSE-VIEW LEADS-TO PATIO ON ONE-SIDE & HUGE FAMILY GREAT-ROOM ON-OTHER~SEPARATE LIVING/DINING GREAT-ROOM~MASTER RETREAT HAS HUGE, PRIVATE-BATH, HUGE WALK-IN CLOSET, SEPARATE TOILET-ROOM & PATIO-ENTRANCE~BACKYARD FEATURES LUSH, GREEN GRASS, BEAUTIFUL LANDSCAPING & VIEW-PREMIUM LOT RIGHT ON-THE-GREENS~10++++

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 554 S ROANOKE Street have any available units?
554 S ROANOKE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 554 S ROANOKE Street have?
Some of 554 S ROANOKE Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 554 S ROANOKE Street currently offering any rent specials?
554 S ROANOKE Street is not currently offering any rent specials.
Is 554 S ROANOKE Street pet-friendly?
No, 554 S ROANOKE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 554 S ROANOKE Street offer parking?
Yes, 554 S ROANOKE Street offers parking.
Does 554 S ROANOKE Street have units with washers and dryers?
No, 554 S ROANOKE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 554 S ROANOKE Street have a pool?
No, 554 S ROANOKE Street does not have a pool.
Does 554 S ROANOKE Street have accessible units?
No, 554 S ROANOKE Street does not have accessible units.
Does 554 S ROANOKE Street have units with dishwashers?
Yes, 554 S ROANOKE Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
Best Cities for Families 2019
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
How to Find a Roommate – 7 Tips
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
Need a Roommate Agreement? (Template)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Town Commons
1000 S Gilbert Rd
Gilbert, AZ 85296
SanTan by Baron
2910 S Greenfield Rd
Gilbert, AZ 85295
Cadia Crossing
230 E Civic Center Dr
Gilbert, AZ 85296
Azul at Spectrum by Mark-Taylor
3134 S Market St
Gilbert, AZ 85295
The Sterling Luxury Apartment Homes
1303 W Juniper Ave
Gilbert, AZ 85233
Cambria Apartments
130 W Guadalupe Rd
Gilbert, AZ 85233
BB Living Higley Park by Mark-Taylor
3389 E Liberty Ln
Gilbert, AZ 85296
Redstone At San Tan Village
1925 S Coronado Rd
Gilbert, AZ 85295

Similar Pages

Gilbert 1 BedroomsGilbert 2 Bedrooms
Gilbert Apartments with PoolGilbert Dog Friendly Apartments
Gilbert Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZ
Sun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ

Nearby Neighborhoods

Val Vista LakesThe Islands
Heritage District

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College