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Gilbert, AZ
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3938 E Jasper Dr
Last updated September 26 2019 at 4:21 AM

3938 E Jasper Dr

3938 E Jasper Dr · No Longer Available
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Location

3938 E Jasper Dr, Gilbert, AZ 85296
Ray Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
playground
pool
garage
internet access
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HOME ON CORNER LOT ADJACENT TO PARK,COMMUNITY POOL & PLAYGROUND.LOCATED CLOSE TO THE LOOP 202, SHOPPING, SCHOOLS AND ENTERTAINMENT IN THE EAST VALLEY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3938 E Jasper Dr have any available units?
3938 E Jasper Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3938 E Jasper Dr have?
Some of 3938 E Jasper Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3938 E Jasper Dr currently offering any rent specials?
3938 E Jasper Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3938 E Jasper Dr pet-friendly?
No, 3938 E Jasper Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3938 E Jasper Dr offer parking?
Yes, 3938 E Jasper Dr offers parking.
Does 3938 E Jasper Dr have units with washers and dryers?
Yes, 3938 E Jasper Dr offers units with in unit laundry.
Does 3938 E Jasper Dr have a pool?
Yes, 3938 E Jasper Dr has a pool.
Does 3938 E Jasper Dr have accessible units?
No, 3938 E Jasper Dr does not have accessible units.
Does 3938 E Jasper Dr have units with dishwashers?
Yes, 3938 E Jasper Dr has units with dishwashers.
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