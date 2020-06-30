All apartments in Gilbert
Find more places like 3502 E MILKY Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gilbert, AZ
/
3502 E MILKY Way
Last updated April 23 2020 at 10:43 PM

3502 E MILKY Way

3502 East Milky Way Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Gilbert
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

3502 East Milky Way Drive, Gilbert, AZ 85295
Lyons Gate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
DESIRED LYONS GATE GILBERT LOCATION, EASY ACCESS TO FREEWAY, SCHOOLS & SHOPPING, INTERIOR LOT, NEAT & CLEAN 3 BEDROOM W/DEN, 2.5 BATH, SPACIOUS GREAT ROOM 1884 SQUARE FOOT FLOOR PLAN, NEUTRAL COLORS, UPGRADED CARPET & CERAMIC TILE, OPEN KITCHEN W/STAINLESS APPLIANCE & GRANITE COUNTER TOPS, WASHER & DRYER, WATER FILTRATION SYSTEM & SOFT WATER THROUGHOUT, LARGE MASTER BEDROOM UPSTAIRS W/DBL SINKS & WALK-IN CLOSET, 2ND & 3RD BEDROOMS/HALL BATH UPSTAIRS, 4TH BEDROOM/DEN DOWNSTAIRS W/HALF BATH, EASY CARE LANDSCAPING W/ARTIFICIAL TURF, PRIVATE YARD & PATIO, COMMUNITY POOL & PARKS, 2 CAR GARAGE, COME SEE ALL THIS HOME HAS TO OFFER, FIGS & MEAS APPROX

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3502 E MILKY Way have any available units?
3502 E MILKY Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 3502 E MILKY Way have?
Some of 3502 E MILKY Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3502 E MILKY Way currently offering any rent specials?
3502 E MILKY Way is not currently offering any rent specials.
Is 3502 E MILKY Way pet-friendly?
No, 3502 E MILKY Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 3502 E MILKY Way offer parking?
Yes, 3502 E MILKY Way offers parking.
Does 3502 E MILKY Way have units with washers and dryers?
Yes, 3502 E MILKY Way offers units with in unit laundry.
Does 3502 E MILKY Way have a pool?
Yes, 3502 E MILKY Way has a pool.
Does 3502 E MILKY Way have accessible units?
No, 3502 E MILKY Way does not have accessible units.
Does 3502 E MILKY Way have units with dishwashers?
No, 3502 E MILKY Way does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
11 Questions to Ask Potential Roommates
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avana Gilbert
3225 E Baseline Rd
Gilbert, AZ 85234
Borrego at Spectrum by Mark-Taylor
3004 S Market St
Gilbert, AZ 85295
Azul at Spectrum by Mark-Taylor
3134 S Market St
Gilbert, AZ 85295
Williams Gateway
5850 S Power Rd
Gilbert, AZ 85295
The Sterling Luxury Apartment Homes
1303 W Juniper Ave
Gilbert, AZ 85233
Country Villa Apartments
950 N Gilbert Rd
Gilbert, AZ 85233
BB Living Higley Park by Mark-Taylor
3389 E Liberty Ln
Gilbert, AZ 85296
Sonoma Landing
4776 E Guadalupe Rd
Gilbert, AZ 85234

Similar Pages

Gilbert 1 BedroomsGilbert 2 Bedrooms
Gilbert Apartments with PoolGilbert Dog Friendly Apartments
Gilbert Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZPeoria, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZ
Sun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZ

Nearby Neighborhoods

Val Vista LakesThe Islands
Heritage District

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College