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Gilbert, AZ
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2896 S NIELSON Street
Last updated February 24 2020 at 11:58 PM

2896 S NIELSON Street

2896 South Nielson Street · No Longer Available
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Location

2896 South Nielson Street, Gilbert, AZ 85295
Spectrum at Val Vista

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
NEW CARPETS BEING INSTALLED 12FEB20. TWO STORY TOWNHOUSE IN SPECTRUM SUBDIVISION BUILT BY FULTON HOMES. ENTER THE TILED FOYER AND THE KITCHEN WILL BE ON YOUR LEFT. THIS EAT-IN KITCHEN HAS STAINLESS STEEL APPLIANCES, REFRIGERATOR INCLUDED, AND TILE COUNTER TOPS. AMPLE CHERRY CABINETS AND COUNTER SPACE. THE ADJACENT FAMILY ROOM HAS A CUT OUT SPACE FOR YOUR ENTERTAINMENT EQUIPMENT. THE SLIDING DOOR LEADS TO THE BACKYARD AND COVERED PATIO. DOWN THE HALLWAY TO THE LEFT IS THE MASTER BEDROOM SUITE. THE BATH AREA HAS DOUBLE SINKS, A COMBINATION TUB AND SHOWER AND A WALK-IN CLOSET. ACROSS FROM THE MASTER SUITE IS A HALF BATH. AT THE END OF THE HALLWAY IS THE LAUNDRY ROOM, WITH FULL SIZED WASHER AND DRYER, WHICH LEADS TO THE TWO CAR GARAGE. (SEE SUPPLEMENT TO THE LEFT OF THE STAIRS IS THE THIRD BEDROOM. THE SECOND BATHROOM IS AT THE TOP OF THE STAIRS. TO THE RIGHT OF THE BATHROOM IS A BUILT-IN COMPUTER/WORK STATION WITH STORAGE CABINETS. THE HOA TAKES CARE OF THE FRONT YARD. NO PETS. NO COSIGNERS. TENANT TO RESEARCH ALL INFO DEEMED IMPORTANT. MINIMUM TAKE HOME PAY = $4650.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2896 S NIELSON Street have any available units?
2896 S NIELSON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 2896 S NIELSON Street have?
Some of 2896 S NIELSON Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2896 S NIELSON Street currently offering any rent specials?
2896 S NIELSON Street is not currently offering any rent specials.
Is 2896 S NIELSON Street pet-friendly?
No, 2896 S NIELSON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 2896 S NIELSON Street offer parking?
Yes, 2896 S NIELSON Street offers parking.
Does 2896 S NIELSON Street have units with washers and dryers?
Yes, 2896 S NIELSON Street offers units with in unit laundry.
Does 2896 S NIELSON Street have a pool?
No, 2896 S NIELSON Street does not have a pool.
Does 2896 S NIELSON Street have accessible units?
No, 2896 S NIELSON Street does not have accessible units.
Does 2896 S NIELSON Street have units with dishwashers?
Yes, 2896 S NIELSON Street has units with dishwashers.
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