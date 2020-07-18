All apartments in Fountain Hills
Find more places like
16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fountain Hills, AZ
/
16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue
Last updated June 19 2019 at 2:24 AM

16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue

16450 E Avenue of the Fountains · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fountain Hills
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Accessible Apartments
See all

Location

16450 E Avenue of the Fountains, Fountain Hills, AZ 85268

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
Booked Jan-March 2020. SPOTLESSLY CLEAN AND WARMLY SOUTHWEST DECORATED, COMFORTABLE AND BRIGHT 3 BDRM, 2.5 BATH TOWNHOUSE WITH SOUTHERN VIEWS OF THE GREENBELT. CLOSE TO THE COMMUNITY POOL AND MAILBOX. MASTER BEDROOM ON THE MAIN FLOOR, LAUNDRY IN GARAGE. CONDO HAS NEW TV IN LIVING ROOM, GREAT APPLIANCES, COMFORTABLE BEDS AND HIGH END LINENS. PERFECT FIT FOR SEASONAL RENTERS. COMMUNITY IS LOCATED A COUPLE OF BLOCKS FROM TOWN CENTER, WORLD FAMOUS FOUNTAIN, DINING, SHOPPING AND EVENTS LIKE THE GREAT ART FAIR AND WEEKLY FARMERS MARKET/ART FAIR, WINE FESTIVAL. FOUNTAIN HILLS IS A GORGEOUS TOWN WITH SOMETHING FOR EVERYONE TO DO: HIKING, BIKING, SHOPPING, SUN WORSHIPING, GOLF (6 WORLD CLASS COURSES ALL WITHIN 5 MINUTES DRIVE), HORSE BACK RIDING, FOUR WHEELING ... THE LIST GOES ON. FUN FOR ALL AGES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Similar Listings

Arrive Fountain Hills
13225 N Fountain Hills Blvd
Fountain Hills, AZ 85268
Park Place at Fountain Hills
16725 E Avenue of the Fountains
Fountain Hills, AZ 85268
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
9 Tips to Get Cheaper Rent

Frequently Asked Questions

Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have any available units?
16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fountain Hills, AZ.
What amenities does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have?
Some of 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue currently offering any rent specials?
16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue pet-friendly?
No, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue offer parking?
Yes, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue offers parking.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have units with washers and dryers?
No, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have a pool?
Yes, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue has a pool.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have accessible units?
No, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue does not have accessible units.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue has units with dishwashers.
Does 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue have units with air conditioning?
No, 16450 E AVE OF THE FOUNTAINS Avenue does not have units with air conditioning.

Similar Pages

Fountain Hills 1 BedroomsFountain Hills 2 BedroomsFountain Hills Accessible ApartmentsFountain Hills Apartments with Hardwood FloorsFountain Hills Apartments with Washer-DryersPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZSun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZMaricopa, AZSan Tan Valley, AZBuckeye, AZCoolidge, AZSun City West, AZPayson, AZSun Lakes, AZCave Creek, AZParadise Valley, AZCarefree, AZEl Mirage, AZGold Canyon, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community CollegeMesa Community CollegeRio Salado CollegeParadise Valley Community College