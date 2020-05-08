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Fountain Hills, AZ
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15869 E PONDEROSA Drive
Last updated March 20 2020 at 11:19 PM

15869 E PONDEROSA Drive

15869 East Ponderosa Drive · No Longer Available
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Location

15869 East Ponderosa Drive, Fountain Hills, AZ 85268

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
air conditioning
hot tub
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
hot tub
: WOW!16,700 SF VIEW LOT!NEWER CARPET&INTERIOR PAINT 3/05!LOADS OF TILE!MAIN LEVEL FEAT.GREAT ROOM W/WETBAR-FIREPLACE-EXIT TO DECK&VIEWS!+ELEGANT DIN.RM W/COFFERED CEILINGS!PLANT.SHUTTERS&3 BDRMS.INCL/HUGE MASTER W/7X10 SITTING/OFFICE AREA,SUPER SIZED CLOSET,EXIT TO BALCONY!LARGE KIT. W/DRAMATIC CEILING!SUBZERO,ISLAND,DESK+VIEWS!LOWER LEVEL 4TH WALKOUT BDRM W/FULL BATH&LARGE CLOSET!PEB.POOL/SPA!AWESOME VIEWS!8'SALTILLO WRAP AROUND DECK!WATCH THE FOUNTAIN!ONE BDRM.COMPLETE W/BOOK SHELVES!(3 citrus trees)A/C,ADDEDINSULATION,GAR.DR,TILE,WINDOW TINT IN MST.BDRM '00&01,HIGH EFFICIENCY AIR CLEANER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15869 E PONDEROSA Drive have any available units?
15869 E PONDEROSA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fountain Hills, AZ.
What amenities does 15869 E PONDEROSA Drive have?
Some of 15869 E PONDEROSA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15869 E PONDEROSA Drive currently offering any rent specials?
15869 E PONDEROSA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15869 E PONDEROSA Drive pet-friendly?
No, 15869 E PONDEROSA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fountain Hills.
Does 15869 E PONDEROSA Drive offer parking?
Yes, 15869 E PONDEROSA Drive offers parking.
Does 15869 E PONDEROSA Drive have units with washers and dryers?
No, 15869 E PONDEROSA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15869 E PONDEROSA Drive have a pool?
Yes, 15869 E PONDEROSA Drive has a pool.
Does 15869 E PONDEROSA Drive have accessible units?
No, 15869 E PONDEROSA Drive does not have accessible units.
Does 15869 E PONDEROSA Drive have units with dishwashers?
Yes, 15869 E PONDEROSA Drive has units with dishwashers.
Does 15869 E PONDEROSA Drive have units with air conditioning?
Yes, 15869 E PONDEROSA Drive has units with air conditioning.
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