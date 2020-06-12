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Cottonwood, AZ
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1730 Manzanita Drive
Last updated June 12 2020 at 11:32 AM

1730 Manzanita Drive

1730 Manzanita Drive · (928) 634-7507
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1730 Manzanita Drive, Cottonwood, AZ 86326

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 1730 Manzanita Drive · Avail. now

$1,350

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1202 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garage
recently renovated
air conditioning
bathtub
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
HOUSE-TOWNHOUSE- VILLAS ON ELM HOA COMMUNITY-COTTONWOOD - HOUSE: TOWNHOUSE-VILLAS ON ELM COMMUNITY, HOME WAS BUILT IN 2005, COZY HOME WITH 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, CARPET AND TILE, SPLIT FLOOR PLAN, LIGHT & BRIGHT, UPDATED FLOORING AND FIXTURES, EFFICIENT KITCHEN AREA W/DINING, WASHER AND DRYER HOOK UPS, SMALL BACK PATIO AREA, DUAL VANITY AND SOAKING TUB IN MASTER BATHROOM, DOUBLE GARAGE, AIR CONDITIONING, PICNIC /PARK COMMON AREA FOR ALL RESIDENTS, CENTRALLY LOCATED, CLOSE TO SHOPPING AND SCHOOLS, NO PETS PREFERRED, OWNER MUST APPROVE. TAXABLE PROPERTY 3% + ADMIN FEE (CTWD-119)

(RLNE4059499)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1730 Manzanita Drive have any available units?
1730 Manzanita Drive has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1730 Manzanita Drive have?
Some of 1730 Manzanita Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1730 Manzanita Drive currently offering any rent specials?
1730 Manzanita Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1730 Manzanita Drive pet-friendly?
No, 1730 Manzanita Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cottonwood.
Does 1730 Manzanita Drive offer parking?
Yes, 1730 Manzanita Drive does offer parking.
Does 1730 Manzanita Drive have units with washers and dryers?
No, 1730 Manzanita Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1730 Manzanita Drive have a pool?
No, 1730 Manzanita Drive does not have a pool.
Does 1730 Manzanita Drive have accessible units?
No, 1730 Manzanita Drive does not have accessible units.
Does 1730 Manzanita Drive have units with dishwashers?
No, 1730 Manzanita Drive does not have units with dishwashers.
Does 1730 Manzanita Drive have units with air conditioning?
Yes, 1730 Manzanita Drive has units with air conditioning.
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