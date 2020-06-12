1730 Manzanita Drive

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HOUSE-TOWNHOUSE- VILLAS ON ELM HOA COMMUNITY-COTTONWOOD - HOUSE: TOWNHOUSE-VILLAS ON ELM COMMUNITY, HOME WAS BUILT IN 2005, COZY HOME WITH 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, CARPET AND TILE, SPLIT FLOOR PLAN, LIGHT & BRIGHT, UPDATED FLOORING AND FIXTURES, EFFICIENT KITCHEN AREA W/DINING, WASHER AND DRYER HOOK UPS, SMALL BACK PATIO AREA, DUAL VANITY AND SOAKING TUB IN MASTER BATHROOM, DOUBLE GARAGE, AIR CONDITIONING, PICNIC /PARK COMMON AREA FOR ALL RESIDENTS, CENTRALLY LOCATED, CLOSE TO SHOPPING AND SCHOOLS, NO PETS PREFERRED, OWNER MUST APPROVE. TAXABLE PROPERTY 3% + ADMIN FEE (CTWD-119)
(RLNE4059499)