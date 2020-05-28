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Chandler, AZ
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932 W YOSEMITE Drive
Last updated January 3 2020 at 3:08 PM

932 W YOSEMITE Drive

932 Yosemite Drive · No Longer Available
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Location

932 Yosemite Drive, Chandler, AZ 85248

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
****DESIRED OCOTILLO LOCATION****GATED ECHELON DEVELOPMENT****AWARD WINNING SCHOOLS****LIKE NEW SPACIOUS HOME****NICELY UPGRADED****DECORATOR TOUCHES THRU-OUT****GREAT RM,5 BEDROOM,5.5 BATH,ADDITIONAL DEN/OFFICE&LOFT,GUEST/MOTHER-IN-LAW SUITE W/PRIVATE BATH&WALK-IN CLOSET DOWNSTAIRS,DINING AREA,BREAKFAST BAR,FABULOUS KITCHEN W/ISLAND,BUTLER'S PANTRY,GAS RANGE,BUILT-IN MICROWAVE&REFRIGERATOR,DBL OVENS,WALK-IN PANTRY,GRANITE COUNTER TOPS&EXTRA CABINETS,POWDER BATH,SPLIT MASTER & 4 SECONDARY BEDROOMS UPSTAIRS,LARGE MASTER SUITE W/SEPARATE TUB&SHOWER,DBL SINKS,PRIVATE TOILET,WALK-IN CLOSET,EXTRA STORAGE,LAUNDRY WITH CABINETS&WASH SINK,OUTDOOR FIREPLACE,BBQ,3 CAR TANDEM GARAGE W/STORAGE,COMMUNITY POOL&SPA,LAKE SUBDIVISION

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 932 W YOSEMITE Drive have any available units?
932 W YOSEMITE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 932 W YOSEMITE Drive have?
Some of 932 W YOSEMITE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 932 W YOSEMITE Drive currently offering any rent specials?
932 W YOSEMITE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 932 W YOSEMITE Drive pet-friendly?
No, 932 W YOSEMITE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 932 W YOSEMITE Drive offer parking?
Yes, 932 W YOSEMITE Drive offers parking.
Does 932 W YOSEMITE Drive have units with washers and dryers?
No, 932 W YOSEMITE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 932 W YOSEMITE Drive have a pool?
Yes, 932 W YOSEMITE Drive has a pool.
Does 932 W YOSEMITE Drive have accessible units?
No, 932 W YOSEMITE Drive does not have accessible units.
Does 932 W YOSEMITE Drive have units with dishwashers?
Yes, 932 W YOSEMITE Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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