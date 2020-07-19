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Chandler, AZ
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3800 S CANTABRIA Circle
Last updated July 7 2020 at 5:50 AM

3800 S CANTABRIA Circle

3800 South Cantabria Circle · (480) 628-5636
COVID-19 Update
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Location

3800 South Cantabria Circle, Chandler, AZ 85248
The Island at Ocotillo

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1041 · Avail. now

$3,200

2 Bed · 2 Bath · 1564 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3800 S CANTABRIA Circle have any available units?
3800 S CANTABRIA Circle has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3800 S CANTABRIA Circle have?
Some of 3800 S CANTABRIA Circle's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3800 S CANTABRIA Circle currently offering any rent specials?
3800 S CANTABRIA Circle is not currently offering any rent specials.
Is 3800 S CANTABRIA Circle pet-friendly?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle is pet friendly.
Does 3800 S CANTABRIA Circle offer parking?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle offers parking.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have units with washers and dryers?
No, 3800 S CANTABRIA Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have a pool?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle has a pool.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have accessible units?
No, 3800 S CANTABRIA Circle does not have accessible units.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have units with dishwashers?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle has units with dishwashers.
Interested in 3800 S CANTABRIA Circle?
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