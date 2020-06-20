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3683 W SHANNON Street
Last updated June 18 2020 at 3:02 AM

3683 W SHANNON Street

3683 West Shannon Street · (602) 942-4200
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Location

3683 West Shannon Street, Chandler, AZ 85226

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,950

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3 Bed · 2 Bath · 1910 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
alarm system
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3683 W SHANNON Street have any available units?
3683 W SHANNON Street has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3683 W SHANNON Street have?
Some of 3683 W SHANNON Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3683 W SHANNON Street currently offering any rent specials?
3683 W SHANNON Street isn't currently offering any rent specials.
Is 3683 W SHANNON Street pet-friendly?
No, 3683 W SHANNON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 3683 W SHANNON Street offer parking?
Yes, 3683 W SHANNON Street does offer parking.
Does 3683 W SHANNON Street have units with washers and dryers?
No, 3683 W SHANNON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3683 W SHANNON Street have a pool?
No, 3683 W SHANNON Street does not have a pool.
Does 3683 W SHANNON Street have accessible units?
No, 3683 W SHANNON Street does not have accessible units.
Does 3683 W SHANNON Street have units with dishwashers?
Yes, 3683 W SHANNON Street has units with dishwashers.
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