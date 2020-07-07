All apartments in Chandler
Find more places like 150 E HONEYSUCKLE Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chandler, AZ
/
150 E HONEYSUCKLE Place
Last updated December 20 2019 at 4:22 PM

150 E HONEYSUCKLE Place

150 E Honeysuckle Pl · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Chandler
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Luxury Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

150 E Honeysuckle Pl, Chandler, AZ 85286

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
guest suite
hot tub
****DESIRED CHANDLER LOCATION****AWARD WINNING SCHOOLS****NICELY UPGRADED NEWER HOME****SPACIOUS 4 BEDROOM W/DEN & LOFT, 3.5 BATHROOMS, GOURMET KITCHEN W/GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS APPLIANCES, LARGE KITCHEN ISLAND, WALK-IN PANTRY, GAS COOK-TOP, RO WATER SYSTEM, BREAKFAST ROOM, OPEN LIVING & DINING ROOM, LARGE MASTER SUITE W/WALK-IN SHOWER, DBL SINKS, SPACIOUS CLOSET, LARGE SECONDARY BEDROOMS, GUEST SUITE W/PRIVATE BATH & WALK-IN CLOSET, ROLLING WALL OPENS TO WONDERFUL OUTDOOR LIVING, GAS FIREPLACE, SALTWATER POOL & SPA W/WATER FEATURE, 3 CAR TANDEM GARAGE, N/S EXPOSURE, FIGURES AND MEASUREMENTS APPROXIMATE, LANDSCAPING & POOL SERVICE INCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 E HONEYSUCKLE Place have any available units?
150 E HONEYSUCKLE Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 150 E HONEYSUCKLE Place have?
Some of 150 E HONEYSUCKLE Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 E HONEYSUCKLE Place currently offering any rent specials?
150 E HONEYSUCKLE Place is not currently offering any rent specials.
Is 150 E HONEYSUCKLE Place pet-friendly?
No, 150 E HONEYSUCKLE Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 150 E HONEYSUCKLE Place offer parking?
Yes, 150 E HONEYSUCKLE Place offers parking.
Does 150 E HONEYSUCKLE Place have units with washers and dryers?
No, 150 E HONEYSUCKLE Place does not offer units with in unit laundry.
Does 150 E HONEYSUCKLE Place have a pool?
Yes, 150 E HONEYSUCKLE Place has a pool.
Does 150 E HONEYSUCKLE Place have accessible units?
No, 150 E HONEYSUCKLE Place does not have accessible units.
Does 150 E HONEYSUCKLE Place have units with dishwashers?
Yes, 150 E HONEYSUCKLE Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
9 Tips for Moving with Your Pet
The Best Cities for Singles 2019
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Morrison Chandler by Mark-Taylor
3950 W Chandler Blvd
Chandler, AZ 85226
San Tierra
3939 W Windmills Blvd
Chandler, AZ 85226
Waterside at Ocotillo by Mark-Taylor
4800 S Alma School Rd
Chandler, AZ 85248
Chandler Meadows Furnished Apartments
3175 N Price Rd
Chandler, AZ 85224
Olympus Steelyard
155 E. Frye Road
Chandler, AZ 85225
Ocotillo Bay
1889 W Queen Creek Rd
Chandler, AZ 85248
Avana Chandler
3800 W Chandler Blvd
Chandler, AZ 85226
Cooper 202
1450 S Cooper Rd
Chandler, AZ 85286

Similar Pages

Chandler 1 BedroomsChandler 2 Bedrooms
Chandler Apartments with ParkingChandler Apartments with Pool
Chandler Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

OctotilloThe Provinces
The Island At Ocotillo
Oasis Neighborhood

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College