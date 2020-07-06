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Chandler, AZ
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1214 W Erie St
Last updated April 21 2020 at 5:35 PM

1214 W Erie St

1214 West Erie Street · No Longer Available
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Location

1214 West Erie Street, Chandler, AZ 85224
Arrowhead Meadows

Amenities

in unit laundry
granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1214 W Erie St have any available units?
1214 W Erie St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1214 W Erie St have?
Some of 1214 W Erie St's amenities include in unit laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1214 W Erie St currently offering any rent specials?
1214 W Erie St is not currently offering any rent specials.
Is 1214 W Erie St pet-friendly?
Yes, 1214 W Erie St is pet friendly.
Does 1214 W Erie St offer parking?
No, 1214 W Erie St does not offer parking.
Does 1214 W Erie St have units with washers and dryers?
Yes, 1214 W Erie St offers units with in unit laundry.
Does 1214 W Erie St have a pool?
Yes, 1214 W Erie St has a pool.
Does 1214 W Erie St have accessible units?
No, 1214 W Erie St does not have accessible units.
Does 1214 W Erie St have units with dishwashers?
No, 1214 W Erie St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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